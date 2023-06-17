Пользователи Сети разнесли Кулебу за обвинение России в обстреле Киева
В Twitter обвинили Кулебу во лжи об обстреле Киева в день визита делегации ЮАР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в "Твиттере" обвинил российских военных в обстреле Киева в день приезда президента ЮАР Сирила Рамафосы. Однако пользователи в комментариях уличили его во лжи, потребовав предоставить доказательства своих слов.
"Пожалуйста, предоставьте доказательства того, что Россия что-то сделала. В противном случае невозможно поверить, особенно вам, так как вы бесчисленное количество раз лгали нам, утверждая, что Россия бомбила Польшу, трубопроводы, Крымский мост, плотину и так далее, и всё это разоблачается", — написал один из пользователей.
Другой комментатор прямо назвал слова Кулебы ложью, а ещё один подчеркнул, что пост министра — это очередная "хорошая попытка" распространить западную пропаганду. Некоторые добавили, что африканская делегация сочла историю со взрывами мистификацией.
"Звучала сирена воздушной тревоги, но это было просто представление, чтобы их напугать", — добавил один из пользователей.
Напомним, ранее президенты африканских старна направились на Украину ради переговоров о мире с Владимиром Зеленским. В четверг они посетили Варшаву, откуда поехали в Киев. Как только они прибыли в столицу Украины, мэр города Виталий Кличко заявил о взрывах в городе и добавил, что в области и на подступах к нему работает ПВО. Сами же члены африканской миротворческой миссии отметили, что не видели и не слышали никаких взрывов.
ТАСС / JALAL MORCHIDI