Большинство россиян оценили свой уровень юридической грамотности "на троечку"

Далеко не все россияне обладают высоким уровнем юридической грамотности. Согласно опросу сервиса для поиска работы и сотрудников "Работа.ру", большинство (47%) респондентов оценивают знания в данной области на "троечку". Результаты исследования есть в распоряжении "Газеты.ru".

Каждый пятый россиянин — 22% — уверен, что юридические знания не дотягивают до среднего, а у 8%, по их собственной оценке, они отсутствуют полностью. Из-за недостатка осведомлённости в данной области у каждого десятого возникают ежемесячные проблемы. У 7% опрошенных трудности появляются пару раз в полугодие. Лишь 18% оценили уровень юридической грамотности выше среднего, а 4% — на отлично.

Кроме того, 39% признались, что мониторят поправки в законодательстве, которые широко освещают в СМИ. Каждый третий (34%) сообщил, что следит за изменениями, касающимися его лично. 3% интересуются всеми изменениями, а вот 19% не интересуют нововведения вовсе.