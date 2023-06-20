Большинство россиян оценили свой уровень юридической грамотности "на троечку"
Большинство россиян удовлетворительно оценили уровень юридической грамотности
Далеко не все россияне обладают высоким уровнем юридической грамотности. Согласно опросу сервиса для поиска работы и сотрудников "Работа.ру", большинство (47%) респондентов оценивают знания в данной области на "троечку". Результаты исследования есть в распоряжении "Газеты.ru".
Каждый пятый россиянин — 22% — уверен, что юридические знания не дотягивают до среднего, а у 8%, по их собственной оценке, они отсутствуют полностью. Из-за недостатка осведомлённости в данной области у каждого десятого возникают ежемесячные проблемы. У 7% опрошенных трудности появляются пару раз в полугодие. Лишь 18% оценили уровень юридической грамотности выше среднего, а 4% — на отлично.
Кроме того, 39% признались, что мониторят поправки в законодательстве, которые широко освещают в СМИ. Каждый третий (34%) сообщил, что следит за изменениями, касающимися его лично. 3% интересуются всеми изменениями, а вот 19% не интересуют нововведения вовсе.
Ранее Лайф публиковал данные опроса, в котором большинство россиян заявили о готовности работать шесть дней в неделю, но с одним условием.
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