В Киеве снесли бюст Юрия Гагарина

В Киеве снесли бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина, сообщил экскурсовод Кирилл Степанец. Памятник находился во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодёжи Дарницкого района города.





Гагарин посетил Киев 23 апреля 1966 года, бюст был установлен в конце декады. В украинской столице советский космонавт был формально зачислен работником трикотажной фабрики "Киевлянка", где после его приезда установили мемориальную доску.