Регион

Уведомления отключены

20 июня, 06:18

В Киеве снесли бюст Юрия Гагарина

В Киеве снесли бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина, сообщил экскурсовод Кирилл Степанец. Памятник находился во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодёжи Дарницкого района города.

  • Бюст Юрия Гагарина до сноса. Фото © Telegram / STEPANETS
    Бюст Юрия Гагарина до сноса. Фото © Telegram / STEPANETS
  • То, что от него осталось. Фото © Telegram / STEPANETS
    То, что от него осталось. Фото © Telegram / STEPANETS

Бюст Юрия Гагарина до сноса. Фото © Telegram / STEPANETS

1 / 2

Гагарин посетил Киев 23 апреля 1966 года, бюст был установлен в конце декады. В украинской столице советский космонавт был формально зачислен работником трикотажной фабрики "Киевлянка", где после его приезда установили мемориальную доску.

В Николаеве снесли памятник основателю города князю Григорию Потёмкину

В Николаеве снесли памятник основателю города князю Григорию Потёмкину

Лайф писал, что в Киеве переименовали проспект Юрия Гагарина. Теперь он носит имя Леонида Каденюка — первого и единственного украинского космонавта.

Обложка ©

Telegram / STEPANETS

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Юрий Гагарин
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров