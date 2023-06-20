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20 июня, 07:36

Российские айтишники сами возвращаются на родину, сообщили в Минцифры

Шадаев: Программа по возвращению IT-специалистов в Россию не потребовалась

Программа по возвращению IT-специалистов в Россию не потребовалась, поскольку айтишники сами приняли решение переехать обратно на родину. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Хорошая новость: пока мы работали, они (IT-специалисты. — Прим. Лайфа) начали возвращаться. Мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. Я считаю, что цифра достаточно значимая. Такой отдельной программы не потребовалось", — сказал он на форуме "CNews кейсы".

Министр отметил, что тренд на возвращение подтвердили и некоторые российские IT-компании. Вместе с тем он добавил, что уже через неделю Минцифры обнародует всю информацию о точном количестве вернувшихся специалистов.

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Напомним, в начале года стало известно о том, что в Минцифры вместе с профильными ассоциациями разрабатывают меры — карательные и поощрительные — для возвращения IT-специалистов в Россию. Так, например, им хотели частично оплатить переезд и предоставить гарантированную бронь от призыва в армию.

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Николь Вербер
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