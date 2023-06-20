Российские айтишники сами возвращаются на родину, сообщили в Минцифры

Программа по возвращению IT-специалистов в Россию не потребовалась, поскольку айтишники сами приняли решение переехать обратно на родину. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Хорошая новость: пока мы работали, они (IT-специалисты. — Прим. Лайфа) начали возвращаться. Мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. Я считаю, что цифра достаточно значимая. Такой отдельной программы не потребовалось", — сказал он на форуме "CNews кейсы".

Министр отметил, что тренд на возвращение подтвердили и некоторые российские IT-компании. Вместе с тем он добавил, что уже через неделю Минцифры обнародует всю информацию о точном количестве вернувшихся специалистов.