"Мной манипулируют": Лайф публикует первое видео с задержанным "подрывником" из Химок

Парень, устроивший взрыв в подмосковных Химках, заявил полицейским, что "им манипулировали". Видео с первыми словами задержанного публикует SHOT.

Мужчина, задержанный за подрыв здания в подмосковных Химках. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, напавший бросил в здание пакет с зажжённой коробкой фейерверков, которые стали взрываться. После того как салют отгремел, мужчина зашёл внутрь и стал снимать обстановку, комментируя происходящее для своих украинских кураторов.

Предварительно, в результате "диверсии" никто не пострадал.