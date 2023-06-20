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20 июня, 07:55

"Мной манипулируют": Лайф публикует первое видео с задержанным "подрывником" из Химок

SHOT опубликовал видео с задержанным, устроившим взрыв в Химках

Парень, устроивший взрыв в подмосковных Химках, заявил полицейским, что "им манипулировали". Видео с первыми словами задержанного публикует SHOT.

Мужчина, задержанный за подрыв здания в подмосковных Химках. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, напавший бросил в здание пакет с зажжённой коробкой фейерверков, которые стали взрываться. После того как салют отгремел, мужчина зашёл внутрь и стал снимать обстановку, комментируя происходящее для своих украинских кураторов.

Предварительно, в результате "диверсии" никто не пострадал.

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Напомним, утром 20 июня мужчина устроил взрыв в отделении одного из банков в подмосковных Химках. "Подрывник" действовал по указанию украинских кураторов и отчитывался перед ними в мессенджере прямо во время преступления. Напавшего задержал прохожий.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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