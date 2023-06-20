"Мной манипулируют": Лайф публикует первое видео с задержанным "подрывником" из Химок
SHOT опубликовал видео с задержанным, устроившим взрыв в Химках
Парень, устроивший взрыв в подмосковных Химках, заявил полицейским, что "им манипулировали". Видео с первыми словами задержанного публикует SHOT.
Мужчина, задержанный за подрыв здания в подмосковных Химках. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, напавший бросил в здание пакет с зажжённой коробкой фейерверков, которые стали взрываться. После того как салют отгремел, мужчина зашёл внутрь и стал снимать обстановку, комментируя происходящее для своих украинских кураторов.
Предварительно, в результате "диверсии" никто не пострадал.
Напомним, утром 20 июня мужчина устроил взрыв в отделении одного из банков в подмосковных Химках. "Подрывник" действовал по указанию украинских кураторов и отчитывался перед ними в мессенджере прямо во время преступления. Напавшего задержал прохожий.