СВР предложила украинским дипломатам переезжать в Москву из-за рубежа

Служба внешней разведки России предложила работникам украинских дипмиссий за рубежом переезжать в Москву на фоне чисток нелояльных Киеву сотрудников. Там указали, что дипломатам и их близким будет гарантирована безопасность.

Директор СВР Сергей Нарышкин рассказал, что в украинских дипломатических представительствах за границей проходят масштабные чистки, в рамках которых Киев выявляет нелояльных сотрудников и досрочно возвращает их на родину. В связи с этими чистками дипломатам Незалежной предложили перевозить семьи в Москву, где им смогут гарантировать безопасность.

"Обращаемся к работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом. Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей Родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность", — цитирует ТАСС сообщение пресс-бюро СВР.