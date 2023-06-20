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20 июня, 08:42

СВР предложила украинским дипломатам переезжать в Москву из-за рубежа

Служба внешней разведки России предложила работникам украинских дипмиссий за рубежом переезжать в Москву на фоне чисток нелояльных Киеву сотрудников. Там указали, что дипломатам и их близким будет гарантирована безопасность.

Директор СВР Сергей Нарышкин рассказал, что в украинских дипломатических представительствах за границей проходят масштабные чистки, в рамках которых Киев выявляет нелояльных сотрудников и досрочно возвращает их на родину. В связи с этими чистками дипломатам Незалежной предложили перевозить семьи в Москву, где им смогут гарантировать безопасность.

"Обращаемся к работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом. Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей Родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность", — цитирует ТАСС сообщение пресс-бюро СВР.

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А ранее глава СВР заявлял, что, когда украинцы закончатся в результате больших потерь на фронте, на их место придут поляки, а затем подтянут и немцев. По словам Сергея Нарышкина, такой позиции придерживаются США и Британия.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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