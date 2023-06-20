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Регион
Опубликовано 20 июня 2023, 09:10
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Постпред Ульянов пошутил, что танки Leopard попадут в Красную книгу

Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Немецкие танки Leopard могут попасть в Красную книгу, так как их притесняют и уничтожают российские военные, иронично заметил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с телеканалом "Россия 24".

"Я надеюсь, у них трюк с Каховской ГЭС и с наступлениями в Херсоне и Запорожье провалится. Немецких "Леопардов" скоро в Красную книгу будут предлагать занести, потому что их русские уничтожают", отметил он.

По его мнению, руководство Генштаба ВС РФ также предвидело ситуацию с подрывом украинскими военными Каховской ГЭС, поэтому наши войска ещё в том году были выведены из Херсона. Ульянов подчеркнул, что давно поднималась тема возможности такой диверсии со стороны Киева.

Опубликовано видео поражения "Леопарда" ВСУ российским дроном-камикадзе
Опубликовано видео поражения "Леопарда" ВСУ российским дроном-камикадзе

Ранее Минобороны показало видео с трофейными танками Leopard и БМП Bradley в Запорожье. Ролик сделали военнослужащие подразделений группировки "Восток". На захваченных машинах видны нацистские кресты. Бойцы детально показали технику, обойдя её со всех сторон.

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Татьяна Миссуми
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