Петтери Орпо избран новым премьер-министром Финляндии
Петтери Орпо. Фото © Getty Images / Thierry Monasse
Парламент Финляндии поддержал кандидатуру председателя Национальной коалиционной партии (НКП) Петтери Орпо, выдвинутого на должность премьер-министра республики. Трансляцию провела телерадиокомпания Ylе.
За его назначение проголосовали 107 членов парламента, против высказался 81 депутат. Орпо поблагодарил своих сторонников за оказанное доверие после своего утверждения на пост.
Напомним, 18 июня Коалиционная партия, которая победила на парламентских выборах в Финляндии, огласила имена будущих членов кабинета министров. Петтери Орпо назывался кандидатом в премьеры страны, главой МИД — Элина Валтонен, а министром обороны — Антти Хяккянен.