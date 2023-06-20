Нарышкин объяснил, почему не любит термин "новые регионы"
Нарышкин заявил, что жители новых регионов всегда считали себя частью России
Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин признался, что не любит термин "новые регионы", когда речь идёт о территориях, вошедших в состав РФ прошлой осенью. Он подчеркнул, что они исторически всегда были частью России.
"Я не очень люблю этот термин. Жители этих регионов все предыдущие 30 лет ощущали себя частью России, а Россия всегда считала Донбасс, Новороссию частью большой исторической России", — сказал Нарышкин на общем собрании РИО.
Ранее глава парламента Крыма Константинов также отметил, что Одесса и Николаев ждут референдумов о вхождении в состав нашей страны.