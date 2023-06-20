Нарышкин объяснил, почему не любит термин "новые регионы"

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин признался, что не любит термин "новые регионы", когда речь идёт о территориях, вошедших в состав РФ прошлой осенью. Он подчеркнул, что они исторически всегда были частью России.

"Я не очень люблю этот термин. Жители этих регионов все предыдущие 30 лет ощущали себя частью России, а Россия всегда считала Донбасс, Новороссию частью большой исторической России", — сказал Нарышкин на общем собрании РИО.