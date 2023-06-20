Названо три направления, куда Киев бросил подготовленные НАТО элитные резервы

Украинское военное командование продолжает попытки атак на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Об этом сообщил на коллегии Минобороны РФ во вторник глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, Киев активно задействует элитные соединения, обученные западными специалистами.

"Украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО", — сообщил он.