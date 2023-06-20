В WhatsApp появились две новые важные функции

Мессенджер WhatsApp сообщил о дополнительных мерах по обеспечению конфиденциальности и безопасности переписок помимо уже существующего сквозного шифрования. Об этом говорится в официальном блоге мессенджера.

"Мы регулярно добавляем новые функции, чтобы сделать ваше общение ещё безопаснее... Сегодня этот список пополнят две новые функции, уже доступные пользователям: "Отключение звука для неизвестных номеров" и "Проверка конфиденциальности", — указано в тексте.

Первая функция позволит фильтровать спам, так как нежелательные звонки будут поступать без звука, а на специальной вкладке пользователь всегда сможет проверить этот список. Второе нововведение — это возможность самостоятельно выбрать необходимый уровень защиты, поэтапно изучив все дополнительные настройки.