Небесные "барашки" оказались предвестниками резкого похолодания в Москве

Жителей столичного региона предупредили о резком похолодании. В ночь на четверг, 22 июня, температура воздуха опустится до 5 °C. По данным главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, эти значения будут близки к антирекорду для этих чисел июня.

"Утром 20 июня небо над столичным регионом украсили белые барашки высоко-кучевых облаков. Это сказалась близость холодного атмосферного фронта", — предупредила она в своём телеграмм-канале.

К сожалению, в последующую ночь синоптическая ситуация в Москве и области существенно не изменится. По прогнозу синоптиков, регион останется во власти холодного антициклона, сформированного над Баренцевым морем.