Регион

Уведомления отключены

20 июня, 10:22

Небесные "барашки" оказались предвестниками резкого похолодания в Москве

Метеоролог Позднякова: Москвичей ожидает резкое похолодание, ночью — до плюс пяти

Жителей столичного региона предупредили о резком похолодании. В ночь на четверг, 22 июня, температура воздуха опустится до 5 °C. По данным главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, эти значения будут близки к антирекорду для этих чисел июня.

"Утром 20 июня небо над столичным регионом украсили белые барашки высоко-кучевых облаков. Это сказалась близость холодного атмосферного фронта", предупредила она в своём телеграмм-канале.

К сожалению, в последующую ночь синоптическая ситуация в Москве и области существенно не изменится. По прогнозу синоптиков, регион останется во власти холодного антициклона, сформированного над Баренцевым морем.

Почему наготу использовали для повышения урожая

Почему наготу использовали для повышения урожая

Ранее Лайф писал, что на Солнце произошли две сильные вспышки, из-за которых частично нарушилась коротковолновая радиосвязь.

Обложка ©

Isaac Quesada / Unsplash

Марина Калегина
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров