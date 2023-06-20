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20 июня, 10:45

Песков: Работа по обмену пленными должна вестись в тишине

Обмен пленными — тонкая работа, которую могут нарушить любые комментарии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его попросили прокомментировать слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев намерен добиться обмена 22 участников нацбата "Азов"*, которых сейчас судят в ДНР за попытку насильственного захвата власти и изменения конституционного строя.

"Я не хотел бы никак комментировать тему обменов. Она достаточно чувствительная. Это сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине", ответил Песков на вопрос журналиста.

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Кроме того, Песков прокомментировал позицию Киева по мирным переговорам. Он напомнил, что Москва открыта к диалогу, но позиция Киева не даёт никакой почвы для дипломатического урегулирования.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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