Обмен пленными — тонкая работа, которую могут нарушить любые комментарии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его попросили прокомментировать слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев намерен добиться обмена 22 участников нацбата "Азов"*, которых сейчас судят в ДНР за попытку насильственного захвата власти и изменения конституционного строя.

"Я не хотел бы никак комментировать тему обменов. Она достаточно чувствительная. Это сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине", — ответил Песков на вопрос журналиста.

Кроме того, Песков прокомментировал позицию Киева по мирным переговорам. Он напомнил, что Москва открыта к диалогу, но позиция Киева не даёт никакой почвы для дипломатического урегулирования.