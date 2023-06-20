Песков заявил, что позиция Киева не даёт стабильной почвы для переговоров
Нынешняя позиция киевских властей не даёт стабильной почвы для переговоров, при этом Москва остаётся открытой к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В условиях той позиции, которую сейчас занимает украинский режим, и предыстории этой позиции вряд ли приходится говорить о хоть какой-то стабильной почве для таких эвентуальных переговоров", — отметил представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин открыт к диалогу и открыт к контактам. Песков напомнил, что на выходных состоялся очень продуктивный разговор с африканской делегацией.
Как сообщал Лайф, 17 июня российский лидер встретился с африканской делегацией в Константиновском дворце в Петербурге. Путин на той встрече обсудил с лидерами стран Африки все основные аспекты украинского кризиса, а также впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.
ТАСС / Сергей Бобылев