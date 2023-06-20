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Регион
Опубликовано 20 июня 2023, 10:31
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Песков заявил, что позиция Киева не даёт стабильной почвы для переговоров

Нынешняя позиция киевских властей не даёт стабильной почвы для переговоров, при этом Москва остаётся открытой к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В условиях той позиции, которую сейчас занимает украинский режим, и предыстории этой позиции вряд ли приходится говорить о хоть какой-то стабильной почве для таких эвентуальных переговоров", — отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин открыт к диалогу и открыт к контактам. Песков напомнил, что на выходных состоялся очень продуктивный разговор с африканской делегацией.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

Как сообщал Лайф, 17 июня российский лидер встретился с африканской делегацией в Константиновском дворце в Петербурге. Путин на той встрече обсудил с лидерами стран Африки все основные аспекты украинского кризиса, а также впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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