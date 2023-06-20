В Кремле не подтвердили данные о выделении погранвойск из состава ФСБ
Песков не знает о планах воссоздать погранвойска как отдельное ведомство
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не обладает информацией о якобы принятом решении сделать погранвойска отдельным ведомством из-за участившихся атак на рубежах России со стороны Украины. Сейчас структура находится в подчинении у ФСБ РФ.
"Нет, мне неизвестно о принятии каких-либо решений. Здесь не могу, к сожалению, этого подтвердить", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Напомним, Украина не оставляет попыток атаковать приграничные районы России. Так, накануне украинский беспилотник сбросил сразу четыре боеприпаса на деревню Гордеевку в Курской области. Пострадавших и разрушений нет.
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