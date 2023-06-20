В Кремле не подтвердили данные о выделении погранвойск из состава ФСБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не обладает информацией о якобы принятом решении сделать погранвойска отдельным ведомством из-за участившихся атак на рубежах России со стороны Украины. Сейчас структура находится в подчинении у ФСБ РФ.

"Нет, мне неизвестно о принятии каких-либо решений. Здесь не могу, к сожалению, этого подтвердить", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.