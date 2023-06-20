Две баржи протаранили подводные ворота Городецкого гидроузла

Две баржи повредили верхние подводные ворота шлюза камеры Городецкого гидроузла на Волге, судоходство приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"20 июня 2023 года около 10 часов 40 минут произошло столкновение двух барж ВФТ3 и ВФТ11, эксплуатируемых судоходной компанией "Волжское пароходство", с верхними подводными воротами 16-го шлюза камеры Городецкого гидроузла. В результате происшествия судоходство приостановлено. Обстоятельства происшествия и характер повреждений устанавливаются", — отметили в пресс-службе.

На место ЧП уже выехал помощник нижегородского транспортного прокурора. Ведомство заявило о намерении проверить обстоятельства случившегося и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.