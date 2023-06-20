Россиян шокировало видео нападения аниматора-гориллы на бабулю в Калуге, но "зверя" оправдали

Российские пользователи соцсетей бурно обсуждают случай в Калуге, где пожилая женщина якобы испугалась аниматора в костюме огромной гориллы и была госпитализирована с инсультом. Шокировавшее юзеров видео появилось в Сети, но всё оказалось не так, как сочли зрители.

В Калуге аниматор-горилла напугал пенсионерку. Видео © VK / Калуга

Инцидент произошёл ещё в середине мая на Театральной площади города. На кадрах "жуткое" двухметровое животное гонится за пенсионеркой, которая внезапно падает на землю. "Горилла" разводит лапами и уходит. Местные паблики писали, что бабуле якобы пришлось вызвать скорую и её увезли с инсультом. Однако в областном Минздраве опровергли информацию.

"Скорую помощь по данному случаю никто не вызывал", — рассказали в ведомстве РИА "Новости".

В экстренных службах также не смогли подтвердить, что женщину чуть не до смерти напугал аниматор. В прокуратуре проверкой инцидента не занимаются, пострадавшая с жалобой не обращалась. По словам очевидцев, пенсионерка могла вовсе не испугаться, а просто запнулась и неудачно упала.