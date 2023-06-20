ВСУ за сутки предприняли 10 попыток атаковать на Донецком направлении, но потерпели провал

Российские войска за минувшие сутки отразили десять атак украинских военных на Донецком направлении. Об этом доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населённых пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики", — сказал Конашенков.

В результате этих боестолкновений ВС РФ ликвидировали около 220 бойцов ВСУ, а также оставили украинскую армию без трёх бронемашин, семи автомобилей, уничтожили одну гаубицу "Мста-Б" и американскую артиллерийскую установку М777.