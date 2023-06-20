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Опубликовано 20 июня 2023, 11:28

ВСУ за сутки предприняли 10 попыток атаковать на Донецком направлении, но потерпели провал

Минобороны: ВС РФ за сутки отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска за минувшие сутки отразили десять атак украинских военных на Донецком направлении. Об этом доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населённых пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики", — сказал Конашенков.

В результате этих боестолкновений ВС РФ ликвидировали около 220 бойцов ВСУ, а также оставили украинскую армию без трёх бронемашин, семи автомобилей, уничтожили одну гаубицу "Мста-Б" и американскую артиллерийскую установку М777.

ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 260 военных
ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 260 военных

Ещё одну гаубицу ВСУ потеряли на Херсонском направлении. Там же, как сообщил Конашенков, российские войска уничтожили до 25 бойцов ВСУ.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Максим Плетнёв
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