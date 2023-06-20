ВСУ за сутки предприняли 10 попыток атаковать на Донецком направлении, но потерпели провал
Минобороны: ВС РФ за сутки отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска за минувшие сутки отразили десять атак украинских военных на Донецком направлении. Об этом доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населённых пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики", — сказал Конашенков.
В результате этих боестолкновений ВС РФ ликвидировали около 220 бойцов ВСУ, а также оставили украинскую армию без трёх бронемашин, семи автомобилей, уничтожили одну гаубицу "Мста-Б" и американскую артиллерийскую установку М777.
Ещё одну гаубицу ВСУ потеряли на Херсонском направлении. Там же, как сообщил Конашенков, российские войска уничтожили до 25 бойцов ВСУ.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo