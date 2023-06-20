ВСУ потеряли ещё одну секретную гаубицу США

Российские военные в ходе спецоперации уничтожили за сутки на Херсонском фронте до 25 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и гаубицу М777 американского производства, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 25 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", — уточнил офицер.