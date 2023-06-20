ВСУ потеряли ещё одну секретную гаубицу США
Армия России уничтожила до 25 бойцов ВСУ и М777 на Херсонском направлении
Российские военные в ходе спецоперации уничтожили за сутки на Херсонском фронте до 25 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и гаубицу М777 американского производства, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 25 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", — уточнил офицер.
Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, как ВСУ прячут западные РСЗО вдалеке от линии боевого столкновения, опасаясь за их сохранность. Всё потому, что российские военные нашли способ сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow. В частности, против HIMARS эффективность показала реактивная система залпового огня "Торнадо-С".
Getty Images / Lennart Preiss