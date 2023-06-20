ВС РФ уничтожили до 100 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении

"В районах населённых пунктов Ямполовка, Червоная Диброва, а также южнее населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп", — сказал он.

Он добавил, что авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы группировки ВС России "Центр" нанесли поражение ВСУ в районе Ямполовки ДНР, а также Невского и Червоной Дибровы ЛНР. Всего за сутки на данном направлении противник потерял до 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".