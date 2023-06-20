ВС РФ уничтожили до 100 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении
ВС России пресекли деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Ямполовка, Червоная Диброва, а также южнее населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп", — сказал он.
Он добавил, что авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы группировки ВС России "Центр" нанесли поражение ВСУ в районе Ямполовки ДНР, а также Невского и Червоной Дибровы ЛНР. Всего за сутки на данном направлении противник потерял до 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".
Также в Минобороны отчитались об уничтожении опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении при помощи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". Кроме того, противник предпринял неудачную попытку атаки в районе Торского и Серебрянского лесничества.
VK / Минобороны России