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Опубликовано 20 июня 2023, 11:42

ВС РФ уничтожили до 100 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении

ВС России пресекли деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Ямполовка, Червоная Диброва, а также южнее населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп", сказал он.

Он добавил, что авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы группировки ВС России "Центр" нанесли поражение ВСУ в районе Ямполовки ДНР, а также Невского и Червоной Дибровы ЛНР. Всего за сутки на данном направлении противник потерял до 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".

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Также в Минобороны отчитались об уничтожении опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении при помощи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". Кроме того, противник предпринял неудачную попытку атаки в районе Торского и Серебрянского лесничества.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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