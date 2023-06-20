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Регион
Опубликовано 20 июня 2023, 12:04
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Токаев надеется, что прекращение огня на Украине будет достигнуто уже скоро

Казахстан надеется, что в ближайшее время на Украине будет достигнуто прекращение огня, и Астана готова внести вклад в достижение этой цели. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Мы очень надеемся, что в ближайшее время на Украине будет достигнуто прекращение огня и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света", — сказал он на пресс-конференции после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Токаев назвал Россию стратегическим партнёром Казахстана и подчеркнул, что цель республики — оставаться в тесном контакте с Москвой и укреплять взаимное сотрудничество.

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А ранее большие предпосылки к завершению конфликта на Украине увидел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что Запад, несмотря ни на что, на самом деле "жутко боится новой масштабной войны", а также применения ядерного оружия на Украине.

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ТАСС / POOL / Илья Питалев

Александра Вишнякова
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