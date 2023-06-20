Токаев надеется, что прекращение огня на Украине будет достигнуто уже скоро
Казахстан надеется, что в ближайшее время на Украине будет достигнуто прекращение огня, и Астана готова внести вклад в достижение этой цели. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Мы очень надеемся, что в ближайшее время на Украине будет достигнуто прекращение огня и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света", — сказал он на пресс-конференции после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Токаев назвал Россию стратегическим партнёром Казахстана и подчеркнул, что цель республики — оставаться в тесном контакте с Москвой и укреплять взаимное сотрудничество.
А ранее большие предпосылки к завершению конфликта на Украине увидел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что Запад, несмотря ни на что, на самом деле "жутко боится новой масштабной войны", а также применения ядерного оружия на Украине.
ТАСС / POOL / Илья Питалев