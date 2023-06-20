В Иванове построят кампус мирового уровня стоимостью более 10 млрд рублей

Правительство Ивановской области совместно с АНО "Кампус БИМ", учредителями которого выступают "Группа "Родина" и ВЭБ.РФ, построит в Иванове кампус мирового уровня. Его стоимость превышает десять миллиардов рублей.

Планируется, что объект появится к 2027 году и украсит историческую часть города. Он войдёт в состав масштабного проекта развития территории "Квартал мануфактур". Научно-образовательный кампус расположится в главном здании отреставрированного объекта культурного наследия "Большая Ивановская мануфактура".

Также в рамках проекта будет построено новое жильё площадью 196 тысяч квадратных метров и общежитие, в которое смогут заселиться 2,5 тысячи студентов. Кроме того, планируется создать технопарк с лабораториями и коворкингом и образовательное пространство с библиотекой. Согласно плану, на первом этаже свои двери откроет музей Большой Ивановской мануфактуры, где будут представлены работы современных российских дизайнеров.

Авторы проекта уверены, что благодаря созданию кампуса получится связать деятельность университетов с основными целями по развитию приоритетных отраслей экономики Ивановской области: лёгкой промышленности, энергетики и энергетического машиностроения, медицины и фармацевтики.