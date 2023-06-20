Лавров: Если НАТО против заморозки украинского конфликта — пусть воюет

Если представители НАТО выступают против заморозки конфликта на Украине, то "пусть воюют". Такой комментарий дал глава российского МИД Сергей Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств – участников ОДКБ.

"Если НАТО устами Столтенбега в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит, они хотят воевать. Ну, пусть воюют!" — заявил Лавров.