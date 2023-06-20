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20 июня, 12:53

Лавров: Если НАТО против заморозки украинского конфликта — пусть воюет

Если представители НАТО выступают против заморозки конфликта на Украине, то "пусть воюют". Такой комментарий дал глава российского МИД Сергей Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств – участников ОДКБ.

"Если НАТО устами Столтенбега в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит, они хотят воевать. Ну, пусть воюют!" заявил Лавров.

Лавров прокомментировал решение Германии считать Россию "самой серьёзной угрозой"

Лавров прокомментировал решение Германии считать Россию "самой серьёзной угрозой"

Ранее Лавров дал комментарий насчёт природы конфликта на Украине. Дипломат назвал её результатом гибридной войны против РФ, которую Запад готовил в течение долгих лет.

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Kremlin.ru

Юрий Лысенко
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