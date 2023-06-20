Боррель: ЕС не хватает материалов для производства боеприпасов
У Евросоюза нет необходимого количества материалов для расширения производства боеприпасов, поэтому их приходится импортировать. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
"Для повышения производства боеприпасов нам не хватает критических материалов, которые необходимо импортировать", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, представляя первую Стратегию экономической безопасности ЕС.
Боррель уточнил, что данное положение ослабляет стратегическую автономию ЕС и представляет серьёзный риск для безопасности организации.
Между тем ранее стало известно, что Евросоюз готовит новый огромный пакет финансовой помощи Украине. Его размер составляет 50 миллиардов евро и, как уточняется, может быть изменён до момента официального объявления. Сообщить о его передаче Незалежной представители ЕС могут уже в течение сегодняшнего дня.
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