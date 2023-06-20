Боррель: ЕС не хватает материалов для производства боеприпасов

У Евросоюза нет необходимого количества материалов для расширения производства боеприпасов, поэтому их приходится импортировать. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Для повышения производства боеприпасов нам не хватает критических материалов, которые необходимо импортировать", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, представляя первую Стратегию экономической безопасности ЕС.

Боррель уточнил, что данное положение ослабляет стратегическую автономию ЕС и представляет серьёзный риск для безопасности организации.