Глава Федерации бокса Ангарска ранен, его друг убит в результате стрельбы в кафе
В кафе Ангарска Иркутской области Coffee Like мужчина выстрелил в двух посетителей, один из которых скончался от полученных ран, второй был госпитализирован, предположительно, это президент ангарской Федерации бокса Александр Ракислов. Видео появилось в Сети.
В Ангарске произошла стрельба в кафе. Видео © VK / Новости Ангарск
На кадрах видно, что злоумышленник появляется в заведении, достаёт пистолет и делает пару выстрелов. Его жертв с данного ракурса камеры наблюдения не видно. Затем преступник медленно покидает кафе. На место были вызваны полицейские и скорая. Двое раненых лежат на полу в лужах крови. Один из них умер, второго доставили в больницу.
По словам очевидцев, Ракислов находился в кафе со своим другом, который в итоге был убит. Предполагаемым убийцей может быть президент спортивной организации "Бойцовский клуб "Ахмат" Василий Мурачёв. Его задержали. Ранее он уже был судим.
Ранее Лайф писал, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины в лесополосе в Калужской области. В этом подозревается её 35-летний супруг.
VK / Новости Ангарск