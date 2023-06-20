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20 июня, 13:10

Глава Федерации бокса Ангарска ранен, его друг убит в результате стрельбы в кафе

В кафе Ангарска Иркутской области Coffee Like мужчина выстрелил в двух посетителей, один из которых скончался от полученных ран, второй был госпитализирован, предположительно, это президент ангарской Федерации бокса Александр Ракислов. Видео появилось в Сети.

В Ангарске произошла стрельба в кафе. Видео © VK / Новости Ангарск

На кадрах видно, что злоумышленник появляется в заведении, достаёт пистолет и делает пару выстрелов. Его жертв с данного ракурса камеры наблюдения не видно. Затем преступник медленно покидает кафе. На место были вызваны полицейские и скорая. Двое раненых лежат на полу в лужах крови. Один из них умер, второго доставили в больницу.

По словам очевидцев, Ракислов находился в кафе со своим другом, который в итоге был убит. Предполагаемым убийцей может быть президент спортивной организации "Бойцовский клуб "Ахмат" Василий Мурачёв. Его задержали. Ранее он уже был судим.

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VK / Новости Ангарск

Татьяна Миссуми
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