Лавров отвёл важное место в графике Путина теме восстановления новых регионов

Президент РФ Владимир Путин ежедневно в режиме реального времени обсуждает планы по восстановлению новых регионов. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Глава МИД подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются частью страны и в качестве неотъемлемой территории России они пользуются всеми правами субъектов.

"Планы по восстановлению их экономики, инфраструктуры <…> ежедневно буквально в режиме реального времени обсуждаются и президентом, и премьер-министром [РФ Михаилом Мишустиным] на заседаниях правительства", — пояснил Лавров и добавил, что "эти планы будут реализованы".