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20 июня, 12:55

Лавров отвёл важное место в графике Путина теме восстановления новых регионов

Президент РФ Владимир Путин ежедневно в режиме реального времени обсуждает планы по восстановлению новых регионов. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Глава МИД подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются частью страны и в качестве неотъемлемой территории России они пользуются всеми правами субъектов.

"Планы по восстановлению их экономики, инфраструктуры <…> ежедневно буквально в режиме реального времени обсуждаются и президентом, и премьер-министром [РФ Михаилом Мишустиным] на заседаниях правительства", пояснил Лавров и добавил, что "эти планы будут реализованы".

Закон о свободной экономической зоне в новых регионах РФ принят в Госдуме

Закон о свободной экономической зоне в новых регионах РФ принят в Госдуме

А ранее Путин пообещал уделять особое внимание дорогам в новых российских регионах. Заявление он сделал в ходе церемонии открытия автомобильного движения на обходе Аксая и дальнем западном обходе Краснодара.

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Kremlin.ru

Андрей Бражников
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