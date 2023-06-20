Закон о свободной экономической зоне в новых регионах РФ принят в Госдуме

Закон, предусматривающий создание в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях свободной экономической зоны (СЭЗ), приняли в Государственной думе РФ сразу во втором и третьем чтении. Документ внесён по инициативе Правительства Российской Федерации.

Закон нужен для того, чтобы установить специальный режим предпринимательской и иной деятельности на указанных территориях. Режим предусматривает особый порядок градостроительной деятельности и использования участков земли в тех случаях, когда это необходимо для реализации проектов инвесторов, а также специальные процедуры налогообложения, расчёта страховых взносов и организацию свободной таможенной зоны на новых территориях Российской Федерации.