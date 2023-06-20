Закон о свободной экономической зоне в новых регионах РФ принят в Госдуме
Закон, предусматривающий создание в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях свободной экономической зоны (СЭЗ), приняли в Государственной думе РФ сразу во втором и третьем чтении. Документ внесён по инициативе Правительства Российской Федерации.
Закон нужен для того, чтобы установить специальный режим предпринимательской и иной деятельности на указанных территориях. Режим предусматривает особый порядок градостроительной деятельности и использования участков земли в тех случаях, когда это необходимо для реализации проектов инвесторов, а также специальные процедуры налогообложения, расчёта страховых взносов и организацию свободной таможенной зоны на новых территориях Российской Федерации.
У СЭЗ будет две основные управляющие структуры: уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти в сфере создания и функционирования свободной экономической зоны и управляющая компания, а именно "Фонд развития территорий" (публично-правовая компания).
Напомним, проект закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах РФ был одобрен правительством страны в марте этого года. Впервые о таких планах стало известно в октябре 2022 года, когда об этом рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров.
ТАСС / Николай Тришин