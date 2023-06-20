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20 июня, 12:40

Закон о свободной экономической зоне в новых регионах РФ принят в Госдуме

Закон, предусматривающий создание в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях свободной экономической зоны (СЭЗ), приняли в Государственной думе РФ сразу во втором и третьем чтении. Документ внесён по инициативе Правительства Российской Федерации.

Закон нужен для того, чтобы установить специальный режим предпринимательской и иной деятельности на указанных территориях. Режим предусматривает особый порядок градостроительной деятельности и использования участков земли в тех случаях, когда это необходимо для реализации проектов инвесторов, а также специальные процедуры налогообложения, расчёта страховых взносов и организацию свободной таможенной зоны на новых территориях Российской Федерации.

У СЭЗ будет две основные управляющие структуры: уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти в сфере создания и функционирования свободной экономической зоны и управляющая компания, а именно "Фонд развития территорий" (публично-правовая компания).

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Напомним, проект закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах РФ был одобрен правительством страны в марте этого года. Впервые о таких планах стало известно в октябре 2022 года, когда об этом рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров.

Обложка ©

ТАСС / Николай Тришин

Юрий Лысенко
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