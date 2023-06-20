ВЦИОМ: Более 60% россиян довольны своей жизнью и ситуацией в стране

Более половины (60%) россиян довольны своей жизнью и ситуацией в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник, 20 июня.

Опрос был посвящён социальному самочувствию российских граждан. Это важнейший индикатор реакции населения на общественные изменения, показывающий, насколько успешно обществу удаётся приспособиться к меняющимся условиям и справляться с вызовами. Согласно опубликованным результатам, россияне в очередной раз демонстрируют высокие адаптивные способности к новой реальности.

"На протяжении 2023 года оценки удовлетворённости россиян собственной жизнью остаются стабильно высокими. В мае 60% наших сограждан заявили, что в целом их устраивает жизнь, которую они ведут, что на 7 п.п. большое, чем за аналогичный период 2022 года. Нейтральные оценки дал каждый пятый: 22% ответили, что жизнь, которую они ведут, их отчасти устраивает, отчасти нет", — говорится в материалах ВЦИОМ.

На этом фоне большинство россиян положительно оценили и ситуацию. Её назвали хорошей 63% опрошенных. После ощутимого снижения показателя на фоне частичной мобилизации в конце 2022 года он перешёл к росту и уже в феврале текущего года снова превысил 60%.