"Свалял дурака, бывает": Пучков призвал возвращаться покинувших страну россиян, но не всех

Блогер Дмитрий Гоблин Пучков в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что нужно "зазывать обратно" россиян, покинувших нашу страну. Однако не всех.

По его мнению, всех сбежавших за границу условно можно разделить на три категории: очень богатые, которые помчались в США и Европу; менее богатые, уехавшие в Израиль; совсем небогатые, бежавшие в бывшие советские республики.

"Те, которые богатые, тут вопрос серьёзный. Многие из них, разинув рты, наговорили такого, что их вообще никогда назад пускать не надо. Не то что они вернутся. Их не надо пускать обратно. Это идейные враги, которые здесь не нужны", — отметил Пучков.

При этом он добавил, что совершенно ничего не имеет против тех, кто ничего не говорил и не критиковал родину. Их возвращение Пучков вполне допустил.

"А вот эти балбесы, основная масса, которые по принципу "все побежали, и я побежал", этих вообще зазывать надо обратно. Бросайте всё на фиг. Ну свалял дурака, бывает такое в жизни, давай обратно", — подчеркнул публицист.

Он рассказал, что у некоторых его знакомых, работающих в западных компаниях, сложилась непростая ситуация: им поставили условие, принудив покинуть Россию под угрозой увольнения. При этом после выполнения требований сотрудники всё равно были уволены.

"Чего им там ловить? Конечно, надо ехать обратно", — добавил Пучков.

Кстати, ранее российский переводчик, блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков раскритиковал сбежавшего из России артиста Максима Галкина*, который захотел оспорить статус иностранного агента. По его мнению, муж Аллы Пугачёвой засуетился из-за нехватки денег, ведь за бугром уже не те гонорары, что когда-то были на родине.