4-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 21 июня
В 06:11 начнутся новые лунные сутки — четвёртые. Время перемен и обновления. Только от вас зависит, что принесёт этот день и каким увидят вас люди. Вот несколько советов, что делать можно, а чего не стоит.
21 июня Церковь почитает великомученика Феодора Стратилата, он является покровителем православных воинов. По легенде, он защитил людей от чудовища и этим привлёк внимание царя. Тот приказал Феодору принести жертвы языческим идолам, но воин отказался, за что был казнён. Его мощи были перенесены в Евхаиты, куда люди совершают паломничество и где происходят чудеса. Народ отмечает праздник Фёдоров день, или иначе Фёдор-Колодезник, Фёдор Летний.
Чего ждать от 4-х лунных суток, 21 июня 2023 года
Чего ожидать от 21 июня 2023 года — 4-х лунных суток? Фото © Shutterstock
В целом день можно назвать благоприятным, хотя могут произойти и негативные вещи. Луна продолжает расти, и 21 июня управляет стихия Дерево, стремящееся вверх. Символом 4-го лунного дня является древо познания и мудрости, когда надо сделать выбор между добром и злом. Ещё это время познания самого себя. Счастливым числом является четвёрка, а вот одеваться сегодня следует в оттенки зелёного. Камни, которые принесут вам радость и удачу, — амазонит, сардоникс и зелёный нефрит. Это период, когда можно открыть в себе нечто новое, что было сокрыто даже от вас. Маски будут сброшены, и окружающие увидят ваше истинное лицо. Обрадуются окружающие люди или разочаруются, будет зависеть только от вас и ваших намерений. Принятые в 4-й день лунного календаря решения повлияют на весь последующий месяц, поэтому делать это надо обдуманно, не рубить с плеча.
4-й лунный день: что можно делать 21 июня 2023 года
Что можно делать в 4-й лунный день — 21 июня 2023 года? Фото © Freepik / drazenzigic
Что можно делать в четвёртые лунные сутки, чтобы обрести счастье и успех, рассказываем подробнее.
- Сегодня весьма благоприятный день для начала новых дел.
- Если у вас что-то потерялось, то велик шанс найти эту вещь именно сейчас. Причём это касается и людей.
- Удача ждёт и в бизнесе, можно смело общаться с деловыми партнёрами, договориться будет легко.
- Хорошее время для любых операций с финансами.
- В плане творчества тоже всё хорошо, любой проект, который был уже начат, можно смело продолжать реализовывать.
- То же самое касается и научных вопросов. Эксперименты и исследования, за которые вы сегодня возьмётесь, ждёт благоприятный исход.
- Отдых тоже требуется, не забывайте о здоровье и крепком сне.
- Если вы мечтаете завести ребёнка, то это один из лучших дней для зачатия.
- Высока вероятность, что сегодня приснится вещий сон, особенно если он цветной. А вот плохие сновидения являются предупреждением, поэтому будьте осторожны.
Народ на Фёдоров день соблюдал свои обычаи.
- Например, 21-го числа занимались рытьём колодцев, считалось, что вода в них тогда будет чистой и сможет защитить от болезней.
- Сама вода, по поверьям, начинала обладать целительными свойствами, поэтому старались искупаться в ней в открытых водоёмах или облиться колодезной.
- Чтобы очистить жилище от негатива, избавлялись от ненужных вещей. Раздавали их или просто выбрасывали.
- Необходимо 21 июня открыть окна с солнечной стороны, так как лучи, проникающие в дом, очистят его от нечисти.
Что нельзя делать в 4-й день лунного календаря, 21 июня 2023 года
Что нельзя делать в 4-й лунный день — 21 июня 2023 года? Фото © Shutterstock
Запреты, которые не стоит нарушать, чтобы в жизни был мир и покой, следующие:
- в четвёртые лунные сутки не стоит принимать решения, хорошенько их не обдумав. Проанализируйте тщательно ситуацию и только потом действуйте;
- не стоит идти куда-нибудь с друзьями — ничего хорошего не выйдет. Лучше провести день в одиночестве;
- разговоров с начальством сегодня лучше избегать, могут возникнуть проблемы;
- звёзды не советуют и менять работу;
- покупать или продавать недвижимость в четвёртый день лунного календаря тоже не стоит. Не подходящее это время и для переезда;
- путешествия, командировки, любые поездки лучше перенести на другое время, сегодня момент неудачный для дороги;
- если вам предстоит непростая беседа, то правильнее всего её отложить. В четвёртые лунные сутки всё может пойти не по плану;
- категорически нельзя делать хирургические операции или какие-либо другие процедуры, не следует переедать;
- не надо стричь волосы, может появиться тоска и страх потери родных;
- в день Фёдора-Колодезника нельзя было дарить подарки людям, которых вы плохо знаете. Иначе ваша удача могла перейти к ним. Если они что-то для вас сделали, то расплатиться лучше деньгами;
- согласно народным приметам, нельзя было в Фёдоров день негативно мыслить. Считалось, что всё плохое может материализоваться;
- не следует сидеть без дела. Пассивное времяпрепровождение могло навлечь беду, как говорили в народе;
- существовало и несколько запретов, связанных с деньгами. Например, запрещалось считать мелкие купюры, давать в долг и совершать какие-либо деловые сделки. Так как это могло вызвать финансовые трудности.
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