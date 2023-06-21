4-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 21 июня

21 июня Церковь почитает великомученика Феодора Стратилата, он является покровителем православных воинов. По легенде, он защитил людей от чудовища и этим привлёк внимание царя. Тот приказал Феодору принести жертвы языческим идолам, но воин отказался, за что был казнён. Его мощи были перенесены в Евхаиты, куда люди совершают паломничество и где происходят чудеса. Народ отмечает праздник Фёдоров день, или иначе Фёдор-Колодезник, Фёдор Летний.

Чего ждать от 4-х лунных суток, 21 июня 2023 года

Чего ожидать от 21 июня 2023 года — 4-х лунных суток? Фото © Shutterstock

В целом день можно назвать благоприятным, хотя могут произойти и негативные вещи. Луна продолжает расти, и 21 июня управляет стихия Дерево, стремящееся вверх. Символом 4-го лунного дня является древо познания и мудрости, когда надо сделать выбор между добром и злом. Ещё это время познания самого себя. Счастливым числом является четвёрка, а вот одеваться сегодня следует в оттенки зелёного. Камни, которые принесут вам радость и удачу, — амазонит, сардоникс и зелёный нефрит. Это период, когда можно открыть в себе нечто новое, что было сокрыто даже от вас. Маски будут сброшены, и окружающие увидят ваше истинное лицо. Обрадуются окружающие люди или разочаруются, будет зависеть только от вас и ваших намерений. Принятые в 4-й день лунного календаря решения повлияют на весь последующий месяц, поэтому делать это надо обдуманно, не рубить с плеча.

4-й лунный день: что можно делать 21 июня 2023 года

Что можно делать в 4-й лунный день — 21 июня 2023 года? Фото © Freepik / drazenzigic

Что можно делать в четвёртые лунные сутки, чтобы обрести счастье и успех, рассказываем подробнее. Сегодня весьма благоприятный день для начала новых дел.

Если у вас что-то потерялось, то велик шанс найти эту вещь именно сейчас. Причём это касается и людей.

Удача ждёт и в бизнесе, можно смело общаться с деловыми партнёрами, договориться будет легко.

Хорошее время для любых операций с финансами.

В плане творчества тоже всё хорошо, любой проект, который был уже начат, можно смело продолжать реализовывать.

То же самое касается и научных вопросов. Эксперименты и исследования, за которые вы сегодня возьмётесь, ждёт благоприятный исход.

Отдых тоже требуется, не забывайте о здоровье и крепком сне.

Если вы мечтаете завести ребёнка, то это один из лучших дней для зачатия.

Высока вероятность, что сегодня приснится вещий сон, особенно если он цветной. А вот плохие сновидения являются предупреждением, поэтому будьте осторожны.

Народ на Фёдоров день соблюдал свои обычаи. Например, 21-го числа занимались рытьём колодцев, считалось, что вода в них тогда будет чистой и сможет защитить от болезней.

Сама вода, по поверьям, начинала обладать целительными свойствами, поэтому старались искупаться в ней в открытых водоёмах или облиться колодезной.

Чтобы очистить жилище от негатива, избавлялись от ненужных вещей. Раздавали их или просто выбрасывали.

Необходимо 21 июня открыть окна с солнечной стороны, так как лучи, проникающие в дом, очистят его от нечисти.

Что нельзя делать в 4-й день лунного календаря, 21 июня 2023 года

Что нельзя делать в 4-й лунный день — 21 июня 2023 года? Фото © Shutterstock

Запреты, которые не стоит нарушать, чтобы в жизни был мир и покой, следующие: в четвёртые лунные сутки не стоит принимать решения, хорошенько их не обдумав. Проанализируйте тщательно ситуацию и только потом действуйте;

не стоит идти куда-нибудь с друзьями — ничего хорошего не выйдет. Лучше провести день в одиночестве;

разговоров с начальством сегодня лучше избегать, могут возникнуть проблемы;

звёзды не советуют и менять работу;

покупать или продавать недвижимость в четвёртый день лунного календаря тоже не стоит. Не подходящее это время и для переезда;

путешествия, командировки, любые поездки лучше перенести на другое время, сегодня момент неудачный для дороги;

если вам предстоит непростая беседа, то правильнее всего её отложить. В четвёртые лунные сутки всё может пойти не по плану;

категорически нельзя делать хирургические операции или какие-либо другие процедуры, не следует переедать;

не надо стричь волосы, может появиться тоска и страх потери родных;

в день Фёдора-Колодезника нельзя было дарить подарки людям, которых вы плохо знаете. Иначе ваша удача могла перейти к ним. Если они что-то для вас сделали, то расплатиться лучше деньгами;

согласно народным приметам, нельзя было в Фёдоров день негативно мыслить. Считалось, что всё плохое может материализоваться;

не следует сидеть без дела. Пассивное времяпрепровождение могло навлечь беду, как говорили в народе;

существовало и несколько запретов, связанных с деньгами. Например, запрещалось считать мелкие купюры, давать в долг и совершать какие-либо деловые сделки. Так как это могло вызвать финансовые трудности.