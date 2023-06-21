Шампанское за украинских диверсантов: Для чего русофобка Полозкова глумится над Прилепиным К чему приведут экстремистские интервью и почему они могут обернуться не только возможным уголовным преследованием, но и лишением гражданства и статусом нежелательной персоны. 28897 28897 Для чего русофобка Полозкова глумится над Прилепиным. Обложка © ТАСС / URA.Ru / Aleksandr Mamaev

Сбежавшая от СВО блогерша и поэтесса Вера Полозкова сожалеет, что те, кто взорвал Захара Прилепина, не довели дело до конца. Поэтому она отметила теракт не шампанским, а… пивком. Её бывшие соседи мягко называют поступок желанием остаться в повестке. Поскольку, оторвавшись от кормушки в России, где Полозкова месяцами не вылезала с гастролей по регионам, нужно кормить троих детей и мужа. В соцсетях комментят: "Судя по тому, как выглядит "Верочка", пивком она загоняется каждое утро".

Ведущий телеканала "Дождь"* Михаил Козырев* спросил у Веры Полозковой, выпила ли она шампанского после того, как против Захара Прилепина был совершён теракт? Видео © T.me / Медиатехнолог

— Ты выпила шампанского, когда взорвали Прилепина? — Они недотянули, Миш. Хотя мне в этот день приходили картинки с шампанским. — Я просто напомню зрителям, семь лет назад ты написала, что откроешь шампанское в день, когда Захару Прилепину прострелят башку. — Ну в смысле, ребят? Ну нет, максимум — пивко.

Пока Полозкова проходит кастинг у продюсера-русофоба Михаила Козырева* на роль ещё молодого радикала, либеральная тусовка в лице Олега Кашина* опускает её в ряды собственных неприкасаемых. Потому что никакая карьера не стоит крови и убийств, даже на Западе не ценят таких дешёвых предателей. Достаточно взглянуть, чем заканчивали жизнь советские перебежчики.

Журналист Наталья Осс приводит зарисовку из разговора Полозковой с покойным коллегой Эдурадом Багировым: "Багиров, — не менее вежливо ответила Верка. — Ты ж знаешь, что после того, как я снимусь в клипе за Путина, вся эта ***, которая меня окружает, просто перестанет снимать трубку".

Напомним, теракт против писателя Захара Прилепина произошёл 6 мая недалеко от Нижнего Новгорода: когда он ехал на своём автомобиле, взорвалась противотанковая мина. Писатель получил тяжёлые ранения ног, а его соратник и товарищ Александр Шубин погиб на месте. Обвиняемый в теракте арестован и признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Захар Прилепин получил в результате перелом позвоночника; перелом грудной кости; травму черепа; многочисленные переломы и ранения ног: три перелома на одной и шесть (в том числе два открытых) — на другой; перелом ребра; другие многочисленные травмы.

Без книжек и отчислений

Председатель Комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская на пленарном заседании Госдумы РФ. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Депутат Госдумы Елена Ямпольская направила обращение генеральному прокурору об оценке высказываний Веры Полозковой на предмет наличия состава уголовного преступления. В соцсетях депутат написала, что, если будет возбуждено уголовное дело, мы не увидим госпожу Полозкову в России.

— Бонус приятный, согласитесь. А то принципиальность этих персонажей широко известна. Сначала "не вернусь никогда", потом тихим сапом, под покровом ночи: "А что такого, я давно тут". Не имею права предвосхищать реакцию силовых ведомств и тем паче решение суда. Просто напоминаю, что подобные правонарушения "наказываются штрафом в размере от трёхсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от трёх до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет", — отмечает Ямпольская.

Далее она напомнила о навыке подобных персонажей жить там, а зарабатывать здесь, что справедливо доводит общество до белого каления. Возможная (пока говорю — возможная) судимость автора по уголовной статье, по такой статье, должна, я считаю, стать основанием для запрета публичного распространения книжной продукции в России. Предложу коллегам подумать о внесении подобной нормы как в закон об информации, так и в закон о деятельности иноагентов.

Депутат объясняет, что называть такие предложения "мерами против поуехавших" нельзя, потому что это меры исключительно против тех, кто совершил преступления. Кто финансирует врагов, дискредитирует армию, поддерживает террористов и экстремистов.

Юрист в области международного уголовного права Максим Гречко считает, что помимо правовой квалификации (282 статья УК РФ), в международном праве есть такое понятие, как нежелательная персона. Этот термин используется не только по отношению к дипломатам. В частности, Израиль широко применяет недопуск нежелательных персон в свою страну, для этого могут лишить гражданства.

Блогеры давно отмечают, что среди уехавших деятелей культуры нет ни Достоевских, ни Рахманиновых, а их польза для России равна нулю.

* Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов.

Авторы Мари Медведева