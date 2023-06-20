Путин приехал на Северный речной вокзал в Москве

Президент РФ Владимир Путин прибыл на Северный речной вокзал в Москве. Его сопровождает мэр столицы Сергей Собянин. Ожидается, что вместе они дадут запуск движению речных электросудов.

Собянин рассказал главе государства, что вся акватория Москвы-реки в границах города будет охвачена пассажирским движением.

"Серьёзный проект, который начали делать, — возрождение регулярного речного транспорта. Он был приостановлен 32 года назад, хотя раньше пользовался популярностью, на речном трамвайчике можно было проехать маршрут, который на машине занимал бы час", — рассказал мэр.

По его словам, новый речной трамвайчик, который пойдёт по регулярным маршрутам — лучший в мире с точки зрения экологии, комфорта и дизайна. Кроме того, он на 80% выполнен из отечественных комплектующих.

Ожидается, что позднее президент проведёт совещание о развитии внутренних речных ресурсов РФ с участием членов кабмина, губернаторов и представителей бизнеса.