Путин приехал на Северный речной вокзал в Москве
Президент РФ Владимир Путин прибыл на Северный речной вокзал в Москве. Его сопровождает мэр столицы Сергей Собянин. Ожидается, что вместе они дадут запуск движению речных электросудов.
Собянин рассказал главе государства, что вся акватория Москвы-реки в границах города будет охвачена пассажирским движением.
"Серьёзный проект, который начали делать, — возрождение регулярного речного транспорта. Он был приостановлен 32 года назад, хотя раньше пользовался популярностью, на речном трамвайчике можно было проехать маршрут, который на машине занимал бы час", — рассказал мэр.
По его словам, новый речной трамвайчик, который пойдёт по регулярным маршрутам — лучший в мире с точки зрения экологии, комфорта и дизайна. Кроме того, он на 80% выполнен из отечественных комплектующих.
Ожидается, что позднее президент проведёт совещание о развитии внутренних речных ресурсов РФ с участием членов кабмина, губернаторов и представителей бизнеса.
Напомним, "жемчужину" Москвы — Северный речной вокзал — открыли в сентябре 2020 года. Вокзальное здание было отреставрировано, причём удалось сохранить большинство оригинальных элементов и исторический интерьер, в частности витражи, панно, часы и позолоченные люстры. На здание была возвращена крупная звезда, венчавшая его на протяжении 80 лет. Также полностью преобразилась набережная.