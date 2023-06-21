6 обрядов и ритуалов в день летнего солнцестояния, которые привлекут любовь и счастье в вашу жизнь

Люди верили, что день летнего солнцестояния обладает особой магией, которая может изменить жизнь к лучшему, если правильно этой силой воспользоваться. Вот несколько обрядов и ритуалов, которые, согласно народным поверьям, способны даровать счастье и любовь.

1. Обряд на обретение любви с венком

Какие обряды для обретения любви можно провести в день летнего солнцестояния? Фото © Freepik / alexeyzhilkin

Чтобы скорее найти своё счастье, необходимо сделать следующее. Для начала рано утром нужно собрать полевые цветы, сплести из них венок и при этом думать, что свою любовь вы уже обрели. Представьте идеальный образ суженого, всё, что вам нравится и хочется. Затем наденьте венок и носите до позднего вечера. Скоро встретите возлюбленного.

2. Любовный ритуал с липой

Ещё один способ обрести любовь такой. Сначала нужно сорвать немного липы с дерева и при этом попросить о встрече с возлюбленным. Дома залить растение горячей водой. Пусть отвар настоится. В течение дня его следует понемногу пить. А вечером — вылить остатки в ванную и искупаться. Вытираться нужно только белым полотенцем. Затем одеться в красивую чистую сорочку и идти отдыхать. Желанная встреча вскоре произойдёт.

3. Ритуал, чтобы выйти замуж

Какие существуют обряды в день летнего солнцестояния для замужества? Фото © Shutterstock

В день летнего солнцестояния необходимо собрать следующие травы: шиповник, календулу, мяту, кору дуба, берёзовые почки. Затем прийти домой и смешать всё вместе в глиняной посуде, а перед сном — выпить. Остатки положить в конверт и убрать его под подушку. И лечь спать. Народная мудрость обещает, что уже в течение года вас позовут замуж.

4. Обряд, чтобы забыть былую любовь

Чтобы расстаться с воспоминаниями о старых отношениях и вступить в новые, можно выполнить следующий непростой ритуал. Найти место с колодцем и находиться там от захода до восхода солнца. А всё это время пить воду и просить новой жизни.

5. Обряд на обретение счастья

Какой ритуал провести в день летнего солнцестояния, чтобы стать счастливым? Фото © Shutterstock

Когда солнце зайдёт, нужно пройтись по всему дому, не пропуская ни одной комнаты. И на пути необходимо переворачивать все вещи, что попались под руку. От мелких — чашек, статуэток, косметики, книг и прочего — до более крупных — обуви, табуреток, стульев. После прошепчите следующие слова: "Мой дом — кувырком, счастье ближе с каждым днём". Вернуть всё на свои места нужно только утром.

6. Ритуал на семейное счастье и взаимную любовь

Чтобы любовь стала взаимной, а в семье царило счастье, необходимо рано проснуться и испечь блины. При этом крайне важно верить, что ритуал удастся, и не падать духом, настроение должно быть хорошим. В процессе выпекания говорите такие слова: "Испеку блины вкусные и сладкие. Раздам знакомым и друзьям. Съедят они мои блины и непременно расскажут о них своим знакомым и друзьям, и, видит бог, дойдёт их похвала до того, кто жизнью предначертан. Испеку блины, за собой шлейф любви оставлю. Аминь". Приготовленное угощение не надо есть, стоит раздать его друзьям и соседям и тоже при этом произносить заговор. Успеть надо до захода солнца.