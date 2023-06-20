СК показал видео ранения главы Федерации бокса Ангарска и убийства его друга

Следственный комитет опубликовал видео ранения главы Федерации бокса Ангарска Александра Ракислова и его друга, который позже скончался. На них мужчина заходит в кофейню Coffee Like, где открывает стрельбу из пистолета по мужчинам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Следственное управление СК по Иркутской области возбудило уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

Момент стрельбы в Ангарске и работа сотрудников СК на месте преступления. Видео © Telegram / Следком

"Мужчина зашёл в заведение с пистолетом и произвёл несколько выстрелов в одного из посетителей. Знакомый раненого мужчины с целью отомстить взял на кухне кафе нож, выбежал вслед за подозреваемым на улицу и нанёс удар ножом в живот стрелявшего мужчины, который в свою очередь произвёл выстрел в сторону оппонента", — говорится в опубликованном сообщении.

Друг Ракислова скончался на месте. Злоумышленник же самостоятельно добрался до больницы и был прооперирован. Следователи ведомства и сотрудники полиции продолжают расследование.