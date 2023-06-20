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20 июня, 15:08

СК показал видео ранения главы Федерации бокса Ангарска и убийства его друга

Следственный комитет опубликовал видео ранения главы Федерации бокса Ангарска Александра Ракислова и его друга, который позже скончался. На них мужчина заходит в кофейню Coffee Like, где открывает стрельбу из пистолета по мужчинам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Следственное управление СК по Иркутской области возбудило уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

Момент стрельбы в Ангарске и работа сотрудников СК на месте преступления. Видео © Telegram / Следком

"Мужчина зашёл в заведение с пистолетом и произвёл несколько выстрелов в одного из посетителей. Знакомый раненого мужчины с целью отомстить взял на кухне кафе нож, выбежал вслед за подозреваемым на улицу и нанёс удар ножом в живот стрелявшего мужчины, который в свою очередь произвёл выстрел в сторону оппонента", говорится в опубликованном сообщении.

Друг Ракислова скончался на месте. Злоумышленник же самостоятельно добрался до больницы и был прооперирован. Следователи ведомства и сотрудники полиции продолжают расследование.

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Напомним, покушение произошло сегодня, 20 июня, в Ангарске. Предполагаемым убийцей назван ранее судимый президент спортивной организации "Бойцовский клуб "Ахмат" Василий Мурачёв. Его уже задержали.

Обложка ©

Telegram / Следком

Матвей Константинов
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