Первый миллион за уничтожение Leopard получил рядовой из Бурятии
Первым военнослужащим, получившим премию в один миллион рублей за уничтожение танка Leopard, стал боец 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Андрей Кравцов. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.
До этого Цыденов опубликовал имена военнослужащих 37-й мотострелковой бригады, с которыми встретился российский президент Владимир Путин. В этом списке значился и Кравцов, получивший орден Мужества.
Напомним, Министерство обороны объявило сегодня о вручении первому участнику СВО премии в размере одного миллиона рублей за уничтожение "Леопарда". Бойца навестил в ведомственном госпитале имени Вишневского сенатор-чемпион Карелин.
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