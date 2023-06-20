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20 июня, 15:44

Первый миллион за уничтожение Leopard получил рядовой из Бурятии

Первым военнослужащим, получившим премию в один миллион рублей за уничтожение танка Leopard, стал боец 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Андрей Кравцов. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.

До этого Цыденов опубликовал имена военнослужащих 37-й мотострелковой бригады, с которыми встретился российский президент Владимир Путин. В этом списке значился и Кравцов, получивший орден Мужества.

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Напомним, Министерство обороны объявило сегодня о вручении первому участнику СВО премии в размере одного миллиона рублей за уничтожение "Леопарда". Бойца навестил в ведомственном госпитале имени Вишневского сенатор-чемпион Карелин.

Обложка ©

Getty Images / Michael Kappeler

Ирина Фальке
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