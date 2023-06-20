Первый миллион за уничтожение Leopard получил рядовой из Бурятии

Первым военнослужащим, получившим премию в один миллион рублей за уничтожение танка Leopard, стал боец 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Андрей Кравцов. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.

До этого Цыденов опубликовал имена военнослужащих 37-й мотострелковой бригады, с которыми встретился российский президент Владимир Путин. В этом списке значился и Кравцов, получивший орден Мужества.