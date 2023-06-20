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20 июня, 15:52

В Польше жёстко прошлись по Зеленскому за отказ от спасительного стамбульского договора

Myśl Polska: Зеленский ошибся, отвергнув договор с Москвой и поверив Западу

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Filip Singer</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Filip Singer

Президент Украины Владимир Зеленский фатально ошибся, отказавшись подписать стамбульский договор с Москвой и пойдя на поводу у Запада. Решение обернётся жуткими последствиями для его страны и украинцев. Таким мнением поделился обозреватель Ян Энгельгард в статье для Myśl Polska.

"Отказавшись от стамбульского соглашения, Зеленский взял на себя огромную ответственность. Он как игрок в покер сделал крупную ставку: победа или смерть. Самое страшное, что речь идёт о смерти тысяч украинцев", отмечается в публикации.

Автор напомнил, что западным лидерам нет никакого дела до жизни украинского народа, это лишь разменная монета в большой игре. Обозреватель резюмировал, что Зеленский потерял шанс прекратить конфликт и сохранить тысячи жизней.

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Татьяна Миссуми
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