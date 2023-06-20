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20 июня, 16:25

Российский актёр Юрий Колокольников снялся в фильме по комиксам Marvel

<p>Российский актёр Юрий Колокольников. Фото © Getty Images / Mustafa Yalcin</p>

Российский актёр Юрий Колокольников. Фото © Getty Images / Mustafa Yalcin

Российский актёр Юрий Колокольников подтвердил, что снялся в новом фильме по комиксам Marvel "Крэйвен-охотник", где главную роль исполнил Аарон Тейлор-Джонсон. Об этом пишет телеграм-канал "Кинопоиск. Ждём", ссылаясь на самого артиста.

"Юрий Колокольников действительно снялся в фильме Sony "Крэйвен-охотник". Получили официальное подтверждение от актёра. Детали съёмок он пока раскрыть не может", — говорится в тексте.

Колокольников уже мелькал в трейлере будущей киноленты, однако тогда поклонники не смогли понять, действительно ли это российский актёр. В мировой прокат фильм выйдет в октябре этого года. История станет продолжением киновселенной Человека-паука.

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Татьяна Миссуми
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