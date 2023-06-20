Российский рядовой 12 часов сдерживал наступление ВСУ и обратил противника в бегство

Взвод мотострелков ВС РФ на протяжении 12 часов сдерживал наступление ВСУ на Донецком направлении, не давая противнику прорваться к позициям. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов.

"Стрелок мотострелковой бригады рядовой Дмитрий И. в составе взвода отражал атаку наступающих сил противника в районе населённого пункта Новодонецкое", — уточнил подполковник.

На данном участке украинские боевики, "имея численное превосходство, предприняли попытку окружить опорный пункт взвода", уточнил Чехов. Находясь на переднем крае обороны, российский боец под шквальным огнём ВСУ на протяжении 12 часов вместе со своим взводом сдерживал непрерывное наступление, не подпуская вражеские войска к позиции.

"Благодаря мужеству, стойкости и хладнокровию Дмитрия И. противник, понеся существенные потери, отказался от наступательных действий и отступил. Опорный пункт взвода был удержан", — говорится в сообщении.