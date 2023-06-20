ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 июня 2023, 16:38
10573

Российский рядовой 12 часов сдерживал наступление ВСУ и обратил противника в бегство

Минобороны: Боец мотострелковой бригады ВС РФ сдерживал наступление ВСУ 12 часов

Взвод мотострелков ВС РФ на протяжении 12 часов сдерживал наступление ВСУ на Донецком направлении, не давая противнику прорваться к позициям. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов.

"Стрелок мотострелковой бригады рядовой Дмитрий И. в составе взвода отражал атаку наступающих сил противника в районе населённого пункта Новодонецкое", — уточнил подполковник.

На данном участке украинские боевики, "имея численное превосходство, предприняли попытку окружить опорный пункт взвода", уточнил Чехов. Находясь на переднем крае обороны, российский боец под шквальным огнём ВСУ на протяжении 12 часов вместе со своим взводом сдерживал непрерывное наступление, не подпуская вражеские войска к позиции.

"Благодаря мужеству, стойкости и хладнокровию Дмитрия И. противник, понеся существенные потери, отказался от наступательных действий и отступил. Опорный пункт взвода был удержан", — говорится в сообщении.

Шойгу насчитал 263 атаки ВСУ с начала контрнаступления
Шойгу насчитал 263 атаки ВСУ с начала контрнаступления

Ранее в Минобороны заявили, что под Новодонецким 23 российских бойца уничтожили более сотни пехотинцев ВСУ. Кроме прочего, российские военные подбили бронетехнику ВСУ образца НАТО. В её числе — французский танк АМХ-10.

BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar