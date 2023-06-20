Сара Джессика Паркер рассказала о волнительном моменте при съёмках "И просто так"
Daily Mail: Сара Джессика Паркер высказалась о камео Кэтролл в "И просто так"
Сара Джессика Паркер. Фото © Getty Images / Cindy Ord
Актриса Сара Джессика Паркер впервые прокомментировала камео Ким Кэтролл в сериале "И просто так". Об этом сообщила Daily Mail.
Паркер рассказала, что при создании сериала не раз обсуждалась идея о приглашении актёров, которые снимались в оригинальном "Сексе в большом городе". Актриса добавила, что возвращение давно не появлявшихся в истории персонажей было очень интересным, волнительным, смогло вызвать ностальгию и по-настоящему обрадовать.
И хотя здесь напрямую не сказано, кто именно имеется в виду, Daily Mail считает, что слова актрисы относятся к Кэттролл. Свой комментарий дала и сыгравшая Шарлотту Кристин Дэвис, рассказав, что очень хотелось дать поклонникам возможность увидеть в сериале Саманту Джонс, зная, как любят этого персонажа.
В начале месяца стало известно, что Ким Кэтролл сыграет Саманту Джонс в продолжении "Секса в большом городе" — сериале "И просто так". Фанаты надеются, что это может быть признаком примирения между Кэтролл и Сарой Джессикой Паркер, личные отношения которых были довольно жёсткими вне съёмочной площадки.