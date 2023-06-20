Сара Джессика Паркер рассказала о волнительном моменте при съёмках "И просто так"

Актриса Сара Джессика Паркер впервые прокомментировала камео Ким Кэтролл в сериале "И просто так". Об этом сообщила Daily Mail.

Паркер рассказала, что при создании сериала не раз обсуждалась идея о приглашении актёров, которые снимались в оригинальном "Сексе в большом городе". Актриса добавила, что возвращение давно не появлявшихся в истории персонажей было очень интересным, волнительным, смогло вызвать ностальгию и по-настоящему обрадовать.