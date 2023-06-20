В Шебекине отменили пропуска на въезд и выезд днём

Пропуска на въезд и выезд в Шебекино Белгородской области в дневное время отменят с 21 июня. Но силовики имеют право при необходимости досматривать машины, сообщил во время прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"С завтрашнего дня будет изменён порядок: с 06:00 до 21:00 машины в Шебекино будут проезжать свободно, без всяких пропусков. Но с 21:00 до 06:00 въезд в Шебекино будет запрещён, выезд будет разрешён. Но полиция и ГИБДД в случае необходимости будут отдельно проверять то, что покажется им требующим дополнительной проверки", — уточнил Гладков.

По его словам, блокпосты на въезде в город нужны, чтобы обеспечить сохранность имущества жителей, которые покинули свои дома.