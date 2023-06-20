На ежегодном международном медийном форуме Global Media Forum в Бонне украинские участники мероприятия включили звук воздушной тревоги во время выступления российского журналиста Дмитрия Муратова, лауреата Нобелевской премии мира. Об этом сообщил организатор мероприятия — медиагруппа Deutsche Welle*, кадрами авторы "диверсии" похвастались в Сети.

Звуки воздушной тревоги во время выступления Муратова на GMF. Видео © t.me/sewerfsefsd

Во время речи Муратова раздался сигнал воздушной тревоги, который воспроизводился со смартфона. Позже по публикациям в соцсетях стало ясно, что это было акцией украинских участников мероприятия. Гости форума были удивлены происходящим, ведь выступал так называемый "хороший русский".

Глава отдела корпоративных коммуникаций DW Карла Хагеман прокомментировала акцию, сообщив, что GMF — платформа для встреч и обмена мнениями между людьми с разными точками зрения. Она добавила, что на демократическом форуме разрешаются формы открытого протеста, а ей самой речь Муратова (он говорил об СВО и свободе прессы в РФ) показалась очень впечатляющей.

Гендиректор DW добавил, что участие российского журналиста в мероприятии было встречено критикой с украинской стороны ещё до открытия форума. По его мнению, это значит, что украинцы более не желают говорить с русскими, и наоборот.

В поле зрения всё чаще попадают акции украинских активистов, которые мало у кого вызовут приятные эмоции. Так, в Чехии пьяный украинец избил девушку и мужчину за отказ угостить его сигаретой.