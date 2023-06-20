Эксперт призвал к новым мерам из-за масштабной "охоты" хакеров на россиян на фоне СВО

Нужно ужесточать режим обработки персональных данных и пересмотреть подходы к этой обработке — так прокомментировал Лайфу заместитель председателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Ампелонский слова замглавы Роскомнадзора Милоша Вагнера о том, что с начала СВО целью хакеров стал каждый россиянин.

"Он (Милош Вагнер. — Прим. ред.) озвучил сокращение утечек персональных данных по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, но нужно понимать, что, по данным того же Роскомнадзора, 2022 год был абсолютным рекордсменом по утечкам. В открытый доступ попало 600 миллионов — вдумайтесь в эту цифру! — уникальных записей с персональными данными россиян, то есть цифра превосходит в четыре раза население России. Сейчас, когда эта цифра по сравнению с предыдущим периодом снизилась до 200 миллионов, тем не менее в абсолютных величинах цифра всё равно остаётся беспрецедентной, внушительной катастрофически, я бы так сказал", — считает Ампелонский.

Он обратил внимание на мизерный уровень штрафов — 1,3 миллиона рублей, которые наложил Роскомнадзор, пояснив, что в течение всего 2022 года ведомство не имело права проверять операторов персональных данных, потому что действовал мораторий на проверки бизнеса в связи с СВО. Лишь в феврале 2023-го Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое вновь позволило осуществлять проверки. Однако ситуация, по мнению Ампелонского, продолжает оставаться катастрофической.

"Ну, то есть все персональные данные, фактически, без исключения, россиян находятся в открытом доступе. К ним относятся и персональные данные военнослужащих, детей, государственных служащих и сотрудников оборонных предприятий, сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров. В общем, всех тех, по кому персонально действуют наши противники", — говорит заместитель председателя правления РОЦИТ.

Ампелонский предлагает "ужесточить режим обработки персональных данных" и "пересмотреть сами подходы к этой обработке: юридические, нормативные и правовые". Потому что сейчас Россия ориентируется в этой сфере на 108-ю Конвенцию Совета Европы, в который она уже не входит. Основной из этих принципов, по его словам, заключается в том, что, если человек соглашается на обработку персональных данных, она становится легитимной. Но такой подход "в ситуации информационного противостояния жёсткого" не защищает общество от рисков, в итоге "уровень находящихся в открытом доступе персональных данных беспрецедентен, а существующие технологии позволяют манипулировать этими персональными данными".