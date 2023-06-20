Дилеры Bosch в России и Белоруссии обвинили компанию в "терроре" с огромными штрафами
Mash: Bosch угрожает бывшим дилерам в РФ и Белоруссии штрафами за свой логотип
Бывших дилеров Bosch в РФ и Республике Беларусь принуждают снимать и ликвидировать вывески с логотипом компании. Тем, кто не хочет этого делать, угрожают штрафом в 100 000 рублей, сообщает Mash.
Евгений из Минска рассказывает о требованиях Bosch. Видео © telegram / Mash
35-летний Евгений из города Минск записал видео, где рассказал о требованиях со стороны немецкой компании. Предприниматель объяснил, что ни в чём не нарушил условия Bosch и работал только с лицензионным оборудованием: он закупил у официального производителя станки Bosch, сделал за свой счёт соответствующие вывески и честно вёл свой бизнес. А потом получил письмо от компании ООО "Роберт Бош" с требованием избавиться от всех логотипов компании и заплатить неустойку в размере 100 000 рублей за их использование.
Подобные требования получали и другие люди, купившие франшизу в Барнауле, Калининграде, Казани и других городах. Во всех случаях Bosch отказывается компенсировать средства, которые потратили на производство логотипов.
Похожая тактика не так уж и редка в европейском бизнесе. Так, недавно стало известно, что производитель Oreo бойкотируется скандинавскими компаниями из-за отказа уходить из России.
Telegram/Mash