Дилеры Bosch в России и Белоруссии обвинили компанию в "терроре" с огромными штрафами

Бывших дилеров Bosch в РФ и Республике Беларусь принуждают снимать и ликвидировать вывески с логотипом компании. Тем, кто не хочет этого делать, угрожают штрафом в 100 000 рублей, сообщает Mash.

Евгений из Минска рассказывает о требованиях Bosch. Видео © telegram / Mash

35-летний Евгений из города Минск записал видео, где рассказал о требованиях со стороны немецкой компании. Предприниматель объяснил, что ни в чём не нарушил условия Bosch и работал только с лицензионным оборудованием: он закупил у официального производителя станки Bosch, сделал за свой счёт соответствующие вывески и честно вёл свой бизнес. А потом получил письмо от компании ООО "Роберт Бош" с требованием избавиться от всех логотипов компании и заплатить неустойку в размере 100 000 рублей за их использование.

Подобные требования получали и другие люди, купившие франшизу в Барнауле, Калининграде, Казани и других городах. Во всех случаях Bosch отказывается компенсировать средства, которые потратили на производство логотипов.