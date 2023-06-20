Лидеры стран ЕС планируют призвать Китай помочь завершить конфликт на Украине

Лидеры Европейского союза планируют обращение к Китаю с просьбой поспособствовать завершению конфликта на Украине. Обращение сделают во время собрания на саммите 29–30 июня. Информацию сообщило агентство Reuters, сославшись на высокопоставленного чиновника ЕС.

Помимо того, Пекин пригласят принять участие в разрешении мировых проблем, в частности с изменением климата, а также предложат наладить экономические отношения с ЕС.