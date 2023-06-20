Лидеры стран ЕС планируют призвать Китай помочь завершить конфликт на Украине
Лидеры Европейского союза планируют обращение к Китаю с просьбой поспособствовать завершению конфликта на Украине. Обращение сделают во время собрания на саммите 29–30 июня. Информацию сообщило агентство Reuters, сославшись на высокопоставленного чиновника ЕС.
Помимо того, Пекин пригласят принять участие в разрешении мировых проблем, в частности с изменением климата, а также предложат наладить экономические отношения с ЕС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отношения Пекина и Вашингтона на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР. По словам его словам, в Кремле считают очень важным выстраивание предсказуемых отношений между этими странами.
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