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Опубликовано 20 июня 2023, 20:51

В Пентагоне заявили, что предрекали гибель украинцев в ходе контрнаступления

Пентагон: США брали в расчёт потери Украины в ходе контрнаступления

В Пентагоне понимали, что гибель украинских военных при контрнаступлении была предсказуема. Об этом заявила заместитель официального представителя военного ведомства США Сабрина Сингх.

"Мы брали в расчёт потери и знали, что они будут на поле боя. Это является печальной частью этой войны", — сказала она на брифинге.

По словам Сингх, Вашингтон понимал, что украинское контрнаступление будет тяжёлым, однако, по оценкам американских властей, у Киева есть необходимое вооружение.

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А ранее в Конгрессе США предложили сократить средства Пентагона на ракеты для Киева. По информации Politico, законодатели-республиканцы хотят урезать бюджет более чем на два с половиной миллиарда долларов.

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Министерство обороны Украины

Лариса Сафронова
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