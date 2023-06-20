В Пентагоне заявили, что предрекали гибель украинцев в ходе контрнаступления
Пентагон: США брали в расчёт потери Украины в ходе контрнаступления
В Пентагоне понимали, что гибель украинских военных при контрнаступлении была предсказуема. Об этом заявила заместитель официального представителя военного ведомства США Сабрина Сингх.
"Мы брали в расчёт потери и знали, что они будут на поле боя. Это является печальной частью этой войны", — сказала она на брифинге.
По словам Сингх, Вашингтон понимал, что украинское контрнаступление будет тяжёлым, однако, по оценкам американских властей, у Киева есть необходимое вооружение.
А ранее в Конгрессе США предложили сократить средства Пентагона на ракеты для Киева. По информации Politico, законодатели-республиканцы хотят урезать бюджет более чем на два с половиной миллиарда долларов.