Париж решил выступить за присоединение Украины к НАТО, пишут СМИ

Власти Франции поменяли позицию относительно присоединения Украины к НАТО и решили выступить за вступление страны в Североатлантический альянс. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источник в правительстве.

"Намёк на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтёт нужным, в зависимости от результатов контрнаступления", — отмечается в статье.

Однако Париж ни в коем случае не поддерживает присоединение Киева к НАТО в разгар конфликта, указывается в материале.