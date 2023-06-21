Париж решил выступить за присоединение Украины к НАТО, пишут СМИ
Le Monde: Франция решила поддержать присоединение Украины к НАТО
Власти Франции поменяли позицию относительно присоединения Украины к НАТО и решили выступить за вступление страны в Североатлантический альянс. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источник в правительстве.
"Намёк на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтёт нужным, в зависимости от результатов контрнаступления", — отмечается в статье.
Однако Париж ни в коем случае не поддерживает присоединение Киева к НАТО в разгар конфликта, указывается в материале.
А ранее генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс приступил к созданию Совета Украина – НАТО. Предполагается, что Киев в нём будет иметь права наравне с другими членами.
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