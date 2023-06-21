Стало известно имя нового посла Германии в России
Spiegel: Россия дала предварительное согласие летом принять нового посла ФРГ
Александр Ламбсдорф. Обложка © alambsdorff.abgeordnete.fdpbt.de
Россия согласилась принять замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге Александра Ламбсдорфа в качестве нового посла ФРГ в Москве. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на представителя немецкого МИД.
"Российское правительство выдало разрешение, так называемый агреман (предварительное согласие на приём дипломата)", — сообщил представитель внешнеполитического ведомства.
56-летний Ламбсдорф отправится в Москву летом. Он сменит на должности посла Гезу Андреаса фон Гайра, представляющего Германию в РФ с сентября 2019 года. Тот возглавит постпредство ФРГ при НАТО в Брюсселе.
Александр Ламбсдорф — дипломат по образованию, ведущий эксперт в области внешней политики в СвДП. Успел поработать в структурах Министерства иностранных дел ФРГ в Берлине и в группе пресс-службы Посольства Германии в Вашингтоне. В 2003 году перешёл в политотдел МИД ФРГ, специализировался на России. Известен резкой критикой Москвы, высказывался о необходимости сохранения единой позиции Запада в вопросах поддержки Украины. В качестве зампреда фракции СвДП в Бундестаге отвечает за внешнюю и европейскую политику, а также за вопросы международной безопасности.
А ранее в Бундестаге отчитали вице-канцлера и министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека и главу МИД ФРГ Анналену Бербок из-за Украины. В качестве оснований для своего высказывания депутат Маркус Фронмайер напомнил Бербок её заявление, где она поставила обещания Киеву выше, чем мнение немецких избирателей.