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20 июня, 21:44

Молдавия победила Польшу в отборе Евро-2024, отыгравшись с 0:2

Сборная Молдавии по футболу обыграла команду Польши в матче отборочного турнира Евро-2024. Встреча прошла в Кишинёве и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

В первом тайме забивали лишь поляки: на 12-й минуте отличился Аркадиуш Милик, а на 34-й — Роберт Левандовский. Хозяева включились в борьбу во второй половине. На 48-й минуте Ион Николаеску отыграл один мяч, на 79-й он же уравнял шансы, а на 85-й Владислав Бабогло принёс команде победу.

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Молдавия набрала пять очков в четырёх матчах и занимает третье место в таблице группы Е. Польша с тремя баллами в трёх играх идёт четвёртой. Первые два места, дающие выход на турнир, занимают Чехия (7 очков) и Албания (6 очков).

Ранее Лайф рассказывал, что матч отборочного турнира между сборными Шотландии и Грузии приостановили из-за залитого ливнем поля. Встреча продолжилась лишь спустя час.

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mf.md

Артур Лапсаков
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