В четырёх регионах Центральной России ожидаются июньские заморозки

В четырёх регионах Центральной России ожидаются заморозки до минус двух градусов. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выпущено штормовое предупреждение в связи с тем, что ночью 21 и 22 июня в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях прогнозируются заморозки до –2 °C", — сказал он, добавив, что в это время года заморозки в перечисленных регионах очень редки.