В четырёх регионах Центральной России ожидаются июньские заморозки
Гидрометцентр предупредил о заморозках в четырёх регионах Центральной России
В четырёх регионах Центральной России ожидаются заморозки до минус двух градусов. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Выпущено штормовое предупреждение в связи с тем, что ночью 21 и 22 июня в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях прогнозируются заморозки до –2 °C", — сказал он, добавив, что в это время года заморозки в перечисленных регионах очень редки.
А ранее жителей столичного региона предупредили о резком похолодании. В ночь на четверг, 22 июня, температура воздуха опустится до пяти градусов выше нуля. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, такие значения близки к антирекорду для этих чисел июня.
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