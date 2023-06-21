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21 июня, 04:00

Выпускникам из Мариуполя 24 июня вручат аттестаты в Санкт-Петербурге

Церемония вручения аттестатов выпускникам Мариуполя состоится в Смольном. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Ирины Потехиной.

Торжественная церемония назначена на субботу, 24 июня. Мероприятие состоится перед праздником "Алые паруса". Ожидается, что аттестаты зрелости в Санкт-Петербурге будут вручены более 500 выпускникам. Вручение аттестатов — часть праздничной программы, которую для мариупольцев подготовили в рамках летнего отдыха в Петербурге.

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Ранее Лайф писал, что Минцифры объявило о начале приёма заявлений в вузы на портале "Госуслуги". Подать заявление можно на любые формы обучения, например, на платное и целевое.

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Юлия Коновалова
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