Выпускникам из Мариуполя 24 июня вручат аттестаты в Санкт-Петербурге

Церемония вручения аттестатов выпускникам Мариуполя состоится в Смольном. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Ирины Потехиной.

Торжественная церемония назначена на субботу, 24 июня. Мероприятие состоится перед праздником "Алые паруса". Ожидается, что аттестаты зрелости в Санкт-Петербурге будут вручены более 500 выпускникам. Вручение аттестатов — часть праздничной программы, которую для мариупольцев подготовили в рамках летнего отдыха в Петербурге.